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2024
Вот это судак! Омич выловил огромную рыбину в Иртыше
В августе и сентябре рыболовы часто вылавливают огромных щук и судаков.
30 сентября, 05:35
Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках
26 августа, 09:17
2023
В Омске полностью отремонтируют дорогу, ведущую к Осташково
26 июля 2023, 04:10
Жители омского поселка на два дня останутся без газа
Отключение пройдет в рабочем поселке Москаленки.
29 мая 2023, 12:24
Жителям Омской области не ответили, что делать с отсутствием питьевой воды
Жители поселка в Омской области пожаловались на то, что из крана бежит «черная» вода.
27 марта 2023, 12:15
2022
Жителям Омской области пообещали починить колонку, из-за которой деревню топит водой
Водопровод в деревне Обновление ждут работы под стать названию.
5 декабря 2022, 05:41

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