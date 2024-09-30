Вот это судак! Омич выловил огромную рыбину в Иртыше

Posted 30 сентября, 05:35
Published 30 сентября, 05:35
Modified 30 сентября, 05:45
Updated 30 сентября, 05:45
В паблике «Рыбалка Омск» подписчики поделились свежим уловом из Иртыша. Удача улыбнулась рыбакам в поселке Тевриз Омской области. На снимке запечатлен счастливый человек с огромным судаком в руках.
«Какой же это судачок? Это судачина!», — поздравили рыбаков омичи.
Как оказалось, выловленная рыба весит порядка 5200 кг. Таким ужином, пожалуй, можно накормить большую семью и еще останется для друзей и соседей.
Ранее Город55 писал про жителя Большереченского района, который поймал щуку весом три килограмма. Также в Тевризском районе рыбаку удалось поймать огромную щуку весом 9,2 кг. А в августе рыбаки Омской области открыли так называемый «щучий» сезон. Как оказалось, самую крупную рыбу можно поймать в перечисленных местах за городом.
Тем не менее, омичей просят не увлекаться и помнить о законном обращении с природными ресурсами. Так, под Омском браконьеры наловили кучу осетров, нарушив тем самым закон. Сумма ущерба составила порядка 9 миллионов рублей. Мужчин приговорили к уголовному сроку.
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