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Posted 30 сентября, 05:35

Published 30 сентября, 05:35

Modified 30 сентября, 05:45

Updated 30 сентября, 05:45

Иллюстрация

Вот это судак! Омич выловил огромную рыбину в Иртыше

30 сентября 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

На севере Омской области рыбак выловил в Иртыше огромного судака

В августе и сентябре рыболовы часто вылавливают огромных щук и судаков.

В паблике «Рыбалка Омск» подписчики поделились свежим уловом из Иртыша. Удача улыбнулась рыбакам в поселке Тевриз Омской области. На снимке запечатлен счастливый человек с огромным судаком в руках.

«Какой же это судачок? Это судачина!», — поздравили рыбаков омичи.

Как оказалось, выловленная рыба весит порядка 5200 кг. Таким ужином, пожалуй, можно накормить большую семью и еще останется для друзей и соседей.

Фото: «Рыбалка Омск»

Ранее Город55 писал про жителя Большереченского района, который поймал щуку весом три килограмма. Также в Тевризском районе рыбаку удалось поймать огромную щуку весом 9,2 кг. А в августе рыбаки Омской области открыли так называемый «щучий» сезон. Как оказалось, самую крупную рыбу можно поймать в перечисленных местах за городом.

Тем не менее, омичей просят не увлекаться и помнить о законном обращении с природными ресурсами. Так, под Омском браконьеры наловили кучу осетров, нарушив тем самым закон. Сумма ущерба составила порядка 9 миллионов рублей. Мужчин приговорили к уголовному сроку.

На что и где? Омичи-рыбаки поделились своими успехами и рыбными местами региона
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#Кристина Антоносян#Омск#Рыбалка#Иртыш#Рыбак#Новости#Омичи#Тевризский район#Рыба#Тевриз#Поселок#Улов#Город55#Вес
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