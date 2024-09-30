Вот это судак! Омич выловил огромную рыбину в Иртыше

Ранее Город55 писал про жителя Большереченского района, который поймал щуку весом три килограмма. Также в Тевризском районе рыбаку удалось поймать огромную щуку весом 9,2 кг. А в августе рыбаки Омской области открыли так называемый «щучий» сезон. Как оказалось, самую крупную рыбу можно поймать в перечисленных местах за городом.