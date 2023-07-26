В Омске полностью отремонтируют дорогу, ведущую к Осташково

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, как планируется решить проблемы на дороге, ведущей к поселку Осташково. Она ремонтировалась, однако только частями.
По поручению градоначальника специалисты городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» соединят ранее отремонтированные участки этого пути, а также развернут работы внутри самого поселка.
«Работа начата и, из-за напряженного трафика, ведется, преимущественно, в ночное время. Где-то дорожникам предстоит уложить асфальт по всей ширине, на каких-то отрезках работать „картами“», — уточнил мэр.
В общей сложности асфальтное покрытие обновят на дороге протяженностью больше десяти тыс кв м. Добавим, что поселок находится в черте Октябрьского округа. Ремонт дороги к нему проводят уже не один год. Восстановить дорожное полотно за один сезон оказалось проблематичным, поэтому ремонт разбили на несколько этапов, начиная с наиболее разрушенных участков.
Ранее в редакцию Города55 поступила жалоба от жителя Горьковского района. Сельчанин назвал сразу несколько населенных пунктов, где состояние дорог оставляет желать лучшего. В этом числе деревни Лежанка, Октябрьское (там находится база отдыха «Олимпийская деревня»), Максимовка, Никоновка и Осиповка.