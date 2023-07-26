В Омске полностью отремонтируют дорогу, ведущую к Осташково

В общей сложности асфальтное покрытие обновят на дороге протяженностью больше десяти тыс кв м. Добавим, что поселок находится в черте Октябрьского округа. Ремонт дороги к нему проводят уже не один год. Восстановить дорожное полотно за один сезон оказалось проблематичным, поэтому ремонт разбили на несколько этапов, начиная с наиболее разрушенных участков.