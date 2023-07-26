Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Изображение материала

В Омске полностью отремонтируют дорогу, ведущую к Осташково

26 июля 2023, 04:10
Фото: Город55
иллюстрация
Дорожники работают преимущественно в ночное время.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, как планируется решить проблемы на дороге, ведущей к поселку Осташково. Она ремонтировалась, однако только частями.

По поручению градоначальника специалисты городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» соединят ранее отремонтированные участки этого пути, а также развернут работы внутри самого поселка.

Фото: официальный телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
«Работа начата и, из-за напряженного трафика, ведется, преимущественно, в ночное время. Где-то дорожникам предстоит уложить асфальт по всей ширине, на каких-то отрезках работать „картами“», — уточнил мэр.

В общей сложности асфальтное покрытие обновят на дороге протяженностью больше десяти тыс кв м. Добавим, что поселок находится в черте Октябрьского округа. Ремонт дороги к нему проводят уже не один год. Восстановить дорожное полотно за один сезон оказалось проблематичным, поэтому ремонт разбили на несколько этапов, начиная с наиболее разрушенных участков.

Ранее в редакцию Города55 поступила жалоба от жителя Горьковского района. Сельчанин назвал сразу несколько населенных пунктов, где состояние дорог оставляет желать лучшего. В этом числе деревни Лежанка, Октябрьское (там находится база отдыха «Олимпийская деревня»), Максимовка, Никоновка и Осиповка.

«Ямы по 30 см глубиной». Омские сельчане не могут добиться ремонта дорог
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Транспорт#Строительство#Ремонт дорог#Сергей шелест#УДХБ#Поселок
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Вчера, 09:02
Главой Кормиловского района избрали бывшего директора школы Вячеслава Бусса
Сегодня, 03:38
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана
Сегодня, 05:33
Все стабильно. Беженцев из Донбасса и Украины поселят в омской гостинице «Иртыш»
Сегодня, 06:38