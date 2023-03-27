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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Жителям Омской области не ответили, что делать с отсутствием питьевой воды

27 марта 2023, 12:15
Фото: 1MI
иллюстрация

Власти прокомментировали ситуацию с «черной» водой в Омском районе

Жители поселка в Омской области пожаловались на то, что из крана бежит «черная» вода.

Вчера мы писали, что жители Красноярского поселения пожаловались в соцсетях на «черную воду». Сообщили жители и о том, что питьевую воду они закупают в бутылях или привозят из Омска, ну, а той, что течет из-под крана, в последнее время невозможно было даже мыть пол. Судя по кадрам, после такой влажной уборки он мог стать грязнее.

Сегодня на жалобу, опубликованную в сообществе «ЧП Омск», отреагировали в администрации Красноярского поселения:

«По информации администрации Красноярского поселения, скважина принадлежит санаторию „Колос“. На выходных произошло отключение света, после включения произошел гидроудар, который и привел к данной проблеме. На данный момент неполадки устранены, в случае, если проблема все еще актуальна, необходимо слить воду», — прокомментировали чиновники.

Как долго нужно сливать воду, чтобы у жителей Красноярки из крана потекла питьевая вода, не сообщается.

Фото: скриншот сообщества ЧП Омск
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#Дарья Зыкова#Администрация#Поселок#Водоснабжение#Скважина#Общество#Новости#Омская область#Омский район#Происшествия#Коммунальная авария#Гидроудар
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