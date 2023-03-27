Жителям Омской области не ответили, что делать с отсутствием питьевой воды

Вчера мы писали, что жители Красноярского поселения пожаловались в соцсетях на «черную воду». Сообщили жители и о том, что питьевую воду они закупают в бутылях или привозят из Омска, ну, а той, что течет из-под крана, в последнее время невозможно было даже мыть пол. Судя по кадрам, после такой влажной уборки он мог стать грязнее.