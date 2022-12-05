Жителям Омской области пообещали починить колонку, из-за которой деревню топит водой

В администрации Ильичевского поселения отреагировали на жалобу жителей деревни Обновление в Москаленском районе. Ранее жители населенного пункта пожаловались, что из-за неисправной колонки деревню топит питьевой водой.
Как объяснили в районной администрации, ремонт колонки уже запланирован.
«По информации администрации Ильичевского поселения, сегодня в течении дня работниками АО „Омскоблводопровод“ планируется устранить порыв в деревне Обновление», — объявили в администрации Москаленского района.