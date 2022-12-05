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Жителям Омской области пообещали починить колонку, из-за которой деревню топит водой

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
иллюстрация
Водопровод в деревне Обновление ждут работы под стать названию.

В администрации Ильичевского поселения отреагировали на жалобу жителей деревни Обновление в Москаленском районе. Ранее жители населенного пункта пожаловались, что из-за неисправной колонки деревню топит питьевой водой.

Как объяснили в районной администрации, ремонт колонки уже запланирован.

«По информации администрации Ильичевского поселения, сегодня в течении дня работниками АО „Омскоблводопровод“ планируется устранить порыв в деревне Обновление», — объявили в администрации Москаленского района.
Проблемы Обновления. Омских сельчан топит питьевой водой
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Вода#Водоснабжение#Холодное водоснабжение#Деревня#Поселок
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