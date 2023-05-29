Жители омского поселка на два дня останутся без газа

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
На следующей неделе, 6 июня, в рабочем поселке Москаленки на 48 часов отключат газ. Работники займутся ремонтом на газораспределительных станциях. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Омск».
«Информирует о проведении ремонтно-профилактических работ на газораспределительных станциях», — сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, в среду, 31 мая, в Октябрьском округе и поселке Рыбачьем на весь день отключат холодную воду. В «Росводоканале» уточнили, что специалисты проведут ремонтные и очистные работы.