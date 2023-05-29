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Жители омского поселка на два дня останутся без газа

29 мая 2023, 12:24
Фото: Город55
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Отключение пройдет в рабочем поселке Москаленки.

На следующей неделе, 6 июня, в рабочем поселке Москаленки на 48 часов отключат газ. Работники займутся ремонтом на газораспределительных станциях. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

«Информирует о проведении ремонтно-профилактических работ на газораспределительных станциях», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в среду, 31 мая, в Октябрьском округе и поселке Рыбачьем на весь день отключат холодную воду. В «Росводоканале» уточнили, что специалисты проведут ремонтные и очистные работы.

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#Ксения Карагодина#Омск#Поселок#Отключение газа#Общество#Город#Происшествия#Новости
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