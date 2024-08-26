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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

иллюстрация

Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках

26 августа 2024, 09:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Компания Валерия Кокорина приступила к продаже земли в Ленинском округе Омска

В портфеле проектов компании «Агростройкомплект», возглавляемой депутатом Заксобрания Валерием Кокориным, прибыло: предприниматель обзавелся землей под жилое строительство в поселке Черемушки.

Как удалось выяснить корреспондентам РИА «Омск-информ», предприниматель приобрел земельные наделы под возведение коттеджей у Черлакского тракта — в районе Ленинского округа. Сам Валерий Кокорин подтвердил факт приобретения в разговоре с корреспондентами издания.

Как отметил бизнесмен, земля предназначена под жилищное строительство, но есть и возможность выкупа необходимых площадей. По информации, предоставленной Валерием Кокориным, земельные участки расположены в поселке Черемушки.

Напомним, ранее Город55 сообщал о перераспределении долей в другой компании, бенефициаром которой является Валерий Кокорин — в ООО «Торговый центр „Континент“ ему принадлежит 80,33% уставного капитала.

Омский «Континент» снова получил часть своего уставного капитала
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#Илья Скобин#Бизнес#Бизнесмен#Омск#Депутат#Торговый центр#Новости#Земельные участки#Валерий Кокорин#Заксобрание#Поселок#Континент#Черемушки#Черлакский тракт#Город55
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