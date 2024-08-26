Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как удалось выяснить корреспондентам РИА «Омск-информ», предприниматель приобрел земельные наделы под возведение коттеджей у Черлакского тракта — в районе Ленинского округа. Сам Валерий Кокорин подтвердил факт приобретения в разговоре с корреспондентами издания.
Как отметил бизнесмен, земля предназначена под жилищное строительство, но есть и возможность выкупа необходимых площадей. По информации, предоставленной Валерием Кокориным, земельные участки расположены в поселке Черемушки.
Напомним, ранее Город55 сообщал о перераспределении долей в другой компании, бенефициаром которой является Валерий Кокорин — в ООО «Торговый центр „Континент“ ему принадлежит 80,33% уставного капитала.