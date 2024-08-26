Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках

Как удалось выяснить корреспондентам РИА «Омск-информ», предприниматель приобрел земельные наделы под возведение коттеджей у Черлакского тракта — в районе Ленинского округа. Сам Валерий Кокорин подтвердил факт приобретения в разговоре с корреспондентами издания.