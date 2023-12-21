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Подделка документов

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Ноябрь 2023
Неудачная афера. Житель Омской области понесет наказание за махинации с документами
16 ноября 2023, 13:49
Сентябрь 2023
Суд вынес приговор жителю Омской области за использование документов из интернета
26-летний мужчина купил в интернете водительские права и попал под статью.
28 сентября 2023, 08:44
Грозит срок. Житель Омской области четыре года катался с поддельными правами
Инспекторы ДПС не нашли информации о получении им удостоверения в своей базе.
20 сентября 2023, 04:11
Омич сделал себя владельцем муниципальной земли и сел в тюрьму на четыре года
Он мошенническим способом заработал почти пять млн рублей.
19 сентября 2023, 04:23
Июнь 2023
Жительница Омской области осуждена за покупку водительских прав в Москве
Права были куплены в 2019 году.
1 июня 2023, 11:57
Март 2023
В Омске осудили за вымогательство криптовалюты фальшивых следователей
1 марта 2023, 11:02

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