Неудачная афера. Житель Омской области понесет наказание за махинации с документами

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о розыске нарушителя еще 5 октября, однако найти его удалось только спустя месяц. Мужчину задержали в деревне Сягаевка Горьковского района.
Он обвиняется в совершении преступления по ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Омский мировой судья назначил нарушителю наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Напомним, что недавно сотрудники УМВД установили личность водителя, который насмерть сбил пешехода в районе 13 километра автодороги Омск–Муромцево–Седельниково. Житель области сам пришел в полицию когда узнал, что его разыскивают.
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