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Неудачная афера. Житель Омской области понесет наказание за махинации с документами

16 ноября 2023, 13:49
Фото: 1MI
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В Омской области задержали мужчину, незаконно использовавшего документы

Он скрывался от полиции в деревне Сягаевка Горьковского района.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о розыске нарушителя еще 5 октября, однако найти его удалось только спустя месяц. Мужчину задержали в деревне Сягаевка Горьковского района.

Он обвиняется в совершении преступления по ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Омский мировой судья назначил нарушителю наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Напомним, что недавно сотрудники УМВД установили личность водителя, который насмерть сбил пешехода в районе 13 километра автодороги Омск–Муромцево–Седельниково. Житель области сам пришел в полицию когда узнал, что его разыскивают.

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В полицию пришел сам. В Омске установили личность мужчины-участника смертельного ДТП
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#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Документы#Новости#Документ#Оформление документов#Нарушитель#Подделка документов#Анастасия Баянова
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