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Жителю Омской области грозит срок за езду с поддельными правами

Грозит срок. Житель Омской области четыре года катался с поддельными правами

20 сентября 2023, 04:11
Фото: прокуратура Омской области

Жителю Омской области грозит срок за езду с поддельными правами

Инспекторы ДПС не нашли информации о получении им удостоверения в своей базе.

Зампрокурора Усть-Ишимского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвинили в использовании поддельного водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, мужчина купил фальшивый документ в декабре 2019 года. С этого времени до июня 2023 года он пользовался правами, пока его не остановили инспекторы ДПС.

Фото: прокуратура Омской области

Они проверили в электронной базе ГИБДД информацию и выяснили, что удостоверение мужчина не получал. Он признал вину в преступлении. Уголовное дело рассмотрит Усть-Ишимский районный суд. Сельчанину грозит до одного года лишения свободы.

Ранее в Омской области вынесли приговор 31-летнему жителю Горьковского района. Он купил права в феврале 2023 года. Ему назначили четыре года условного срока.

Купил в соцсети. Омича осудили за использование поддельных водительских прав
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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Водитель#Уголовное дело#Водительские права#Новости#Подделка документов#Алина Ясинская
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