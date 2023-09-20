Грозит срок. Житель Омской области четыре года катался с поддельными правами

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Зампрокурора Усть-Ишимского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвинили в использовании поддельного водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, мужчина купил фальшивый документ в декабре 2019 года. С этого времени до июня 2023 года он пользовался правами, пока его не остановили инспекторы ДПС.
Они проверили в электронной базе ГИБДД информацию и выяснили, что удостоверение мужчина не получал. Он признал вину в преступлении. Уголовное дело рассмотрит Усть-Ишимский районный суд. Сельчанину грозит до одного года лишения свободы.
Ранее в Омской области вынесли приговор 31-летнему жителю Горьковского района. Он купил права в феврале 2023 года. Ему назначили четыре года условного срока.