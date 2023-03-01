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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В Омске осудили за вымогательство криптовалюты фальшивых следователей

1 марта 2023, 11:02
Фото: 1MI
иллюстрация
Притворщики получили 24 года тюремного срока на троих. С них взыщут 88 млн рублей. Решение вынес Октябрьский суд Омска.

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что Октябрьский районный суд Омска вынес приговор в отношении троих москвичей, которые представлялись сотрудниками ФСБ и следственного комитета для вымогательства.

Мужчины в августе 2021 года представились омичу «следователями», предъявив поддельные служебные удостоверения, чтобы выманить у него доступ к криптовалютному кошельку. Омича посадили в машину и увезли в малонаселенное место. Под угрозой расправы мужчина передал вымогателям 3 млн рублей «наличкой» и перевел 25 «Биткоинов».

Задержали вымогателей в ноябре 2021 года, когда они готовились к очередному похищению человека. Работали на задержании сотрудники УФСБ и УМВД Омской области при поддержке Росгвардии. На досмотре у вымогателей обнаружились поддельные удостоверения сотрудников СУ СКР. На основании оперативно-розыскной работы УФСБ Омской области было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Октябрьский районный суд признал троих мужчин виновными по ч. 4 ст. 162 «разбой, совершенный организованной группой лиц с целью хищения чужого имущества», ч. 4 ст. 327 УК РФ «приобретение, хранение и использование поддельных официальных документов». Шапочкина М.Н. осудили на 9 лет колонии общего режима, Кустовинова А.А. — на 8,5 лет. Цецхладзе Н.Д. признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество», ему назначено 6,5 лет срока. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры: в пользу потерпевшего омича с преступников взыщут 88 млн рублей.

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