В Омске осудили за вымогательство криптовалюты фальшивых следователей

Октябрьский районный суд признал троих мужчин виновными по ч. 4 ст. 162 «разбой, совершенный организованной группой лиц с целью хищения чужого имущества», ч. 4 ст. 327 УК РФ «приобретение, хранение и использование поддельных официальных документов». Шапочкина М.Н. осудили на 9 лет колонии общего режима, Кустовинова А.А. — на 8,5 лет. Цецхладзе Н.Д. признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество», ему назначено 6,5 лет срока. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры: в пользу потерпевшего омича с преступников взыщут 88 млн рублей.