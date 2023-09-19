Омич сделал себя владельцем муниципальной земли и сел в тюрьму на четыре года

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В региональной прокуратуре рассказали о вынесении приговора 46-летнему омичу. Его признали виновным в подделке официального документа и крупном мошенничестве. (ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело рассматривал Первомайский районный суд. Выяснилось, что мужчина подделал документы, штампы, печати и бланки, зарегистрировав таким образом на себя право собственности на два земельных участка. Их общая площадь составила 0,25 гектара. Земля находится по улице Садовая на Левом берегу. По факту она принадлежала городской администрации.
Находчивый омич продал якобы свои участки и получил за это 4,7 млн рублей. Дела обстояли в 2019–2020 годах. Он не признал вину. Ему назначили четыре года заключения в исправительной колонии строгого режима.
Представители депимущества также подали иск, чтобы подсудимый возместил в полном объеме причиненный ущерб. Пока он этого не сделал, на указанные земельные участки суд наложил арест.