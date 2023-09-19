Омич сделал себя владельцем муниципальной земли и сел в тюрьму на четыре года

Уголовное дело рассматривал Первомайский районный суд. Выяснилось, что мужчина подделал документы, штампы, печати и бланки, зарегистрировав таким образом на себя право собственности на два земельных участка. Их общая площадь составила 0,25 гектара. Земля находится по улице Садовая на Левом берегу. По факту она принадлежала городской администрации.