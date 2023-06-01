Жительница Омской области осуждена за покупку водительских прав в Москве

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В пресс-службе Горьковского районного суда сообщили, что 40-летнюю жительницу района Левшина признали виновной в использовании поддельных водительских прав (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
В 2019 году омичка купила в Москве поддельное водительское удостоверение категории «В», «В1», «М». В январе того же года в поселке Горьковское сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была подсудимая. Тогда и выяснилось, что права куплены.
Женщина свою вину признала. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.