Жительница Омской области осуждена за покупку водительских прав в Москве

В 2019 году омичка купила в Москве поддельное водительское удостоверение категории «В», «В1», «М». В январе того же года в поселке Горьковское сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была подсудимая. Тогда и выяснилось, что права куплены.