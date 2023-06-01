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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

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Жительница Омской области осуждена за покупку водительских прав в Москве

1 июня 2023, 11:57
Фото: Город55
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Права были куплены в 2019 году.

В пресс-службе Горьковского районного суда сообщили, что 40-летнюю жительницу района Левшина признали виновной в использовании поддельных водительских прав (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В 2019 году омичка купила в Москве поддельное водительское удостоверение категории «В», «В1», «М». В январе того же года в поселке Горьковское сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была подсудимая. Тогда и выяснилось, что права куплены.

Женщина свою вину признала. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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