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Планеты

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Над Омском заметили необычной красоты комету
Ее можно было увидеть невооруженным глазом.
14 октября, 07:22
«Как заснять то, чего нет?». Директор омского планетария — о ночном параде планет
28 августа, 07:36
Не то планета, не то звезда. По галактике на сверхскорости летит загадочный объект
Таинственный объект в 30 тысяч раз больше массы планеты Земля.
23 августа, 09:55
Россияне увидят Большой парад планет в начале лета
Космос готовит для жителей Земли кое-что интересное. Известно, что в ближайшее время состоится Большой парад планет. Когда он будет? Ответ — в материале Города55.
29 мая, 12:44
«Будто новогодняя игрушка». Омичи смогли увидеть сближение Луны и Юпитера
Фотографии явления опубликовали в группе омского планетария в соцсети.
16 февраля, 10:59
2022
СМИ: В Омске дети украли Солнце
Подростки сломали макет Солнечной системы у ДК «Звездный».
17 августа 2022, 12:33

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