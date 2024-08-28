«Как снять то, чего нет?». Директор омского планетария — о ночном параде планет

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Ранним утром 28 августа жителям Омской области обещали необычное астрономическое явление — парад шести планет — Меркурия, Марса, Юпитера, Урана, Нептуна, Сатурна. В это время некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20–30 градусов.
Корреспондент Города55 Ольга Скворцова узнала у директора омского планетария, можно ли было разглядеть это уникальное астрономическое событие.
По словам Владимира Крупко, в узком секторе три планеты оказываются два раза в год, четыре планеты — один раз в год, пять планет — один раз в 19 лет, а восемь планет — один раз в 170 лет. В прошлом так называемые великие «парады планет» были в 949 и 1982 годах, а в будущем ожидаются в 2161 году.
«Где же взять парад планет? Как можно снять то, чего нет? С июня месяца планеты разбегаются, сейчас видно глазом всего три планеты», — рассказал Крупко.
Он добавил, что Уран и Нептун по определению не видны глазом, их можно наблюдать только в телескоп.