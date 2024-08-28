«Как снять то, чего нет?». Директор омского планетария — о ночном параде планет

По словам Владимира Крупко, в узком секторе три планеты оказываются два раза в год, четыре планеты — один раз в год, пять планет — один раз в 19 лет, а восемь планет — один раз в 170 лет. В прошлом так называемые великие «парады планет» были в 949 и 1982 годах, а в будущем ожидаются в 2161 году.