Не то планета, не то звезда. По галактике на сверхскорости летит загадочный объект

Пока, по словам ученых, сложно определить, является ли объект с именем CWISE J1249 планетой или звездой. При этом известно, что его масса в 30 тысяч раз больше массы планеты Земля. От нее он, кстати, находится сейчас ориентировочно в 400 световых годах.