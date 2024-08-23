Не то планета, не то звезда. По галактике на сверхскорости летит загадочный объект

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Через Млечный Путь прямо сейчас движется таинственный космический объект. Причем скорость полета составляет 1,6 млн км/ч. Так что скоро, по космическим меркам, он улетит за пределы нашей галактики. Загадочную находку, как сообщает «Новая Хакасия», «увидели» астрономы.
Пока, по словам ученых, сложно определить, является ли объект с именем CWISE J1249 планетой или звездой. При этом известно, что его масса в 30 тысяч раз больше массы планеты Земля. От нее он, кстати, находится сейчас ориентировочно в 400 световых годах.
В составе объекта CWISE J1249 нашли намного меньше железа и других металлов, которые обычно содержат простые звезды и коричневые карлики. Такая «находка» может свидетельствовать, что ученые столкнулись с одной из самых древних звезд в галактике Млечный Путь. Кстати, заметили таинственное космическое тело волонтеры, которые участвуют в одном из проектов NASA.
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