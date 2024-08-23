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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Иллюстрация

Не то планета, не то звезда. По галактике на сверхскорости летит загадочный объект

23 августа 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Стало известно о загадочном объекте, летящем на сверхскорости по галактике

Таинственный объект в 30 тысяч раз больше массы планеты Земля.

Через Млечный Путь прямо сейчас движется таинственный космический объект. Причем скорость полета составляет 1,6 млн км/ч. Так что скоро, по космическим меркам, он улетит за пределы нашей галактики. Загадочную находку, как сообщает «Новая Хакасия», «увидели» астрономы.

Пока, по словам ученых, сложно определить, является ли объект с именем CWISE J1249 планетой или звездой. При этом известно, что его масса в 30 тысяч раз больше массы планеты Земля. От нее он, кстати, находится сейчас ориентировочно в 400 световых годах.

В составе объекта CWISE J1249 нашли намного меньше железа и других металлов, которые обычно содержат простые звезды и коричневые карлики. Такая «находка» может свидетельствовать, что ученые столкнулись с одной из самых древних звезд в галактике Млечный Путь. Кстати, заметили таинственное космическое тело волонтеры, которые участвуют в одном из проектов NASA.

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#Юлия Истомина#Общество#Наука#Космос#Россия#Новости#Планеты#Ученые#Звезды
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