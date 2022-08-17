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СМИ: В Омске дети украли Солнце

СМИ: В Омске дети украли Солнце

Вчера, 18:33
Фото: 1MI

В Омске дети сломали модель Солнечной системы

Подростки сломали макет Солнечной системы у ДК «Звездный».

В омских Нефтяниках дети сломали модель Солнечной системы, недавно установленную у ДК «Звездный». Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на читателей, которые заметили неполноценную Солнечную систему.

На фотографии, которой читатели поделились с изданием, на месте Солнца видно пустующее крепление по соседству с макетами планет. Работники ДК успели заметить пропажу и забрали у детей открученное солнце. Макет пока не восстановили, но Солнце хранится в ДК под присмотром охранников, уточнили в мэрии Омска.

Напомним, модель Солнечной системы установили в сквере у ДК «Звездный» в рамках рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Солнце#Планеты#Нефтяники#Украли
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