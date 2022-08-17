СМИ: В Омске дети украли Солнце

В омских Нефтяниках дети сломали модель Солнечной системы, недавно установленную у ДК «Звездный». Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на читателей, которые заметили неполноценную Солнечную систему.
На фотографии, которой читатели поделились с изданием, на месте Солнца видно пустующее крепление по соседству с макетами планет. Работники ДК успели заметить пропажу и забрали у детей открученное солнце. Макет пока не восстановили, но Солнце хранится в ДК под присмотром охранников, уточнили в мэрии Омска.
Напомним, модель Солнечной системы установили в сквере у ДК «Звездный» в рамках рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».