СМИ: В Омске дети украли Солнце

На фотографии, которой читатели поделились с изданием, на месте Солнца видно пустующее крепление по соседству с макетами планет. Работники ДК успели заметить пропажу и забрали у детей открученное солнце. Макет пока не восстановили, но Солнце хранится в ДК под присмотром охранников, уточнили в мэрии Омска.