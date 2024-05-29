Россияне увидят Большой парад планет в начале лета

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Последний раз Большой парад планет был 20 лет назад. Теперь он должен случиться в понедельник, 3 июня. Увидеть его смогут не только профессионалы с мощной техникой для наблюдения. Явление откроется для всех любителей неба.
По сути «парад планет» — разговорное выражение. С научной точки зрения это явление называется «выравнивание». Это уникальное явление, когда несколько планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца.
При этом парад может быть разным в зависимости от числа планет:
К слову, о последнем. Великий парад планет случается раз в 170 лет, так увидеть его нам не удастся. Ближайшее астрономическое явление будет в секторе около 90 градусов, прогнозируют астрономы. Но на участке 20-30 градусов появятся четыре планеты парада. Речь идет о Венере, Юпитере, Меркурии и Уране. В общей сложности в ряд выстроятся семь планет.
Хоть телескопа не понадобится, но покажутся не все участники парада. На обозрение землян выйдет только Сатурн. Планета будет видна на рассвете почти у горизонта. Она пробудет на свету меньше часа, так что любопытным стоит быть внимательнее. Другие небесные тела не получится увидеть, поскольку будет мощный свет от Солнца. Кстати, парад планет длится от нескольких недель до полугода, поскольку небесные тела движутся медленно.
Ученые рассказали, что в параде поучаствует Луна. Вслед за этим событием в космосе пройдет другое — новолуние. Спутник Земли окажется между Землей и Солнцем в четверг, 6 июня.
Июньское новолуние будет проходить в знаке Близнецы. По словам астрологов, из-за этого явления люди могут вести себя достаточно непредсказуемо. Считается, что каждая планета несет в себе определенное значение, а когда небесные тела выстраиваются в космосе, то на Земле происходят изменения.
Астрологи советуют в дни парада планет отказаться от вредных привычек и любых начинаний из-за неблагоприятного воздействия этого времени. Людям стоит не спешить с делами, тщательно анализируя каждое действие. Новое и сложное лучше отложить на время, когда парад планет завершится.
А пока что, с 3 июня, стоит слушать свой организм и быть бережнее к нему. Занимайтесь спортом, пейте больше воды и правильно питайтесь. Астрологи также предупреждают, что из-за парада планет есть вероятность ссор на «ровном месте».
Отметим, что ученые при этом не подтверждают, что парад планет как-либо влияет на человека.