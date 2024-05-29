Россияне увидят Большой парад планет в начале лета

Хоть телескопа не понадобится, но покажутся не все участники парада. На обозрение землян выйдет только Сатурн. Планета будет видна на рассвете почти у горизонта. Она пробудет на свету меньше часа, так что любопытным стоит быть внимательнее. Другие небесные тела не получится увидеть, поскольку будет мощный свет от Солнца. Кстати, парад планет длится от нескольких недель до полугода, поскольку небесные тела движутся медленно.