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Пивзавод

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2024
Минкульт потребовал от «Омского патриотического союза» спасти Пивзавод от разрушения
У здания обрушилась кирпичная кладка со стороны остановки общественного транспорта.
19 июля, 08:07
Ремонта не было. В Омске обрушилась стена здания бывшего пивзавода на Волочаевской
19 июля, 04:49
В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода
14 марта, 09:34
2023
Выселят в январе. «Центр компетенций» Алексея Сокина покинет Омскую крепость
27 сентября 2023, 11:55
«Омский патриотический союз» обязали отремонтировать пивзавод на Волочаевской
Здание было построено в 1898–1902 годах.
18 августа 2023, 07:40
2022
Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
22 июля 2022, 02:48

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