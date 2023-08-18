«Омский патриотический союз» обязали отремонтировать пивзавод на Волочаевской

Здание пивзавода построено в 1898–1902 годах. Признано объектом культурного наследия местного значения, но с момента постройки почти не реставрировалось. Во время строительства метромоста часть построек пришлось снести, и теперь здание состоит из производственного корпуса пивзавода, флигеля и дымовой трубы.