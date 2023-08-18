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Часть пивзавода снесли при строительстве метромоста

«Омский патриотический союз» обязали отремонтировать пивзавод на Волочаевской

18 августа 2023, 07:40
Фото: Яндекс Карты
Часть пивзавода снесли при строительстве метромоста
Здание было построено в 1898–1902 годах.

Арбитражный суд Омской области 10 августа обязал «Омский патриотический союз» отремонтировать здание пивзавода на улице Волочаевской. Исковое заявление подал региональный минкульт.

Согласно решению суда, «Омский патриотический союз» должен будет разработать проект, провести историко-культурную экспертизу и отремонтировать здание памятника. На все работы отводится 2 года 9 месяцев.

Здание пивзавода построено в 1898–1902 годах. Признано объектом культурного наследия местного значения, но с момента постройки почти не реставрировалось. Во время строительства метромоста часть построек пришлось снести, и теперь здание состоит из производственного корпуса пивзавода, флигеля и дымовой трубы.

Объект передали «Омскому патриотическому союзу» в 2016 году в безвозмездное пользование на 49 лет.

В марте нынешнего года прокуратура внесла представление заместителю губернатора Олегу Зарембе за нарушения в сфере охраны объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода».

Руки дошли. В Омске взялись за реконструкцию здания бывшего пивзавода на Волочаевской
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#Евгений Игишев#Пивзавод#Суд#Арбитражный суд#Ремонт#Памятник#Архитектура#Город#Омск#Омская область
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