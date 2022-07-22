Город55
ГлавноеВсе новости
Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела

Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела

Сегодня, 08:48
Фото: 1MI

В Омске передали в суд «пивное» дело депутата Ларисы Горностаевой

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении депутата Омского горсовета и владелицы пивзавода ООО «Сибирский стандарт» Ларисы Горностаевой. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следователей, в 2014–2016 годах Горностаева, которая была руководителем завода, незаконно требовала от сотрудников не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции. Она настаивала на продаже товара через подконтрольные компании.

В результате в документах не учли более 22 млн литров пива. Товар продавали как в Омске, так и в других городах — Челябинске, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге. Подобная схема позволила не заплатить 487 млн рублей налогов на добавленную стоимость.

Обвиняемая не признала вину, ущерб не возместила. Она находится под подпиской о невыезде. Имущество завода на сумму 87 млн рублей арестовали. Прокуратура подготовила иск, чтобы взыскать с обвиняемой причиненный ущерб. Уголовное дело передали в Ленинский районный суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Лариса горностаева#Горностаева#Прокуратура Омской области#Пивзавод
Подпишитесь
Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию
Сегодня, 14:36
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
Сегодня, 09:02
Замкнутый круг. Ночью в Омске в очередной раз ввели режим «черного неба»
За несколько часов до НМУ омичи жаловались на выбросы.
Сегодня, 09:22
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38