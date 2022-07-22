Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела

В результате в документах не учли более 22 млн литров пива. Товар продавали как в Омске, так и в других городах — Челябинске, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге. Подобная схема позволила не заплатить 487 млн рублей налогов на добавленную стоимость.