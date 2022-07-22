Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении депутата Омского горсовета и владелицы пивзавода ООО «Сибирский стандарт» Ларисы Горностаевой. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следователей, в 2014–2016 годах Горностаева, которая была руководителем завода, незаконно требовала от сотрудников не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции. Она настаивала на продаже товара через подконтрольные компании.
В результате в документах не учли более 22 млн литров пива. Товар продавали как в Омске, так и в других городах — Челябинске, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге. Подобная схема позволила не заплатить 487 млн рублей налогов на добавленную стоимость.
Обвиняемая не признала вину, ущерб не возместила. Она находится под подпиской о невыезде. Имущество завода на сумму 87 млн рублей арестовали. Прокуратура подготовила иск, чтобы взыскать с обвиняемой причиненный ущерб. Уголовное дело передали в Ленинский районный суд.