В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Городу55 стало известно, что проект сохранения объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом» на Волочаевской, 9 не прошел экспертизу. Заключение «Государственной экспертизы Омской области» оказалось отрицательным.
В качестве застройщика указан собственник двухэтажного здания на территории бывшего пивзавода Владимир Гаврилов. Разработкой проектной документации для него занималась омская компания «Строймир».
Омский минкульт согласовал проектную документацию на проведение реставрационных работ еще в конце 2021 года. После окончания работ объект собирались использовать как административное здание с выставочным залом. Для этого предполагалось обновить кирпичную кладку, заменить окна на ПВХ, укрепить стены и пол на участках, где началось разрушение, обновить крышу и благоустроить прилегающую территорию.
Однако реставрация объекта затянулась, поэтому в прошлом году минкультуры обратилось в суд с иском к Гаврилову. Правда, в итоге разбирательство завершилось заключением мирового соглашения. По его условиям, предприниматель до 30 июня 2026 года должен провести ремонтно-реставрационные работы. В минкульте Городу55 пояснили, почему проект потребовалось отправить на госэкспертизу.
«В связи с тем, что согласно проекту работы по сохранению объекта затрагивают конструктивные элементы здания и другие характеристики надежности и безопасности в соответствии с градостроительным кодексом РФ необходимо прохождение государственной строительной экспертизы проекта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что через суд Владимира Гаврилова обязали отреставрировать и одноэтажное здание флигеля на Волочаевской.
«На фасадах здания имеются трещины в кирпичной кладке, сколы кирпича, во многих местах разрушение кирпичной кладки и декоративных элементов, следы высолов и замшелости, следы намокания, выкрашивание кирпича, выветривание раствора из швов, отмостка отсутствует, в связи с чем происходит намокание фасадов, водосток не организован», — говорилось в решении суда.
На разработку проекта отводится время до 1 июля 2024 года, на реставрацию — до 1 октября 2025 года. Владелец исторических зданий уже представил этот проект по сохранению флигеля на государственную историко-культурную экспертизу.
Отметим, что Владимир Гаврилов был депутатом Омского горсовета с 2007 по 2012 год. Предпринимателю принадлежат девять компаний: «Прибрежный», «Успех», «Омскстройгруппинвест», «Ралли», «Триумф», «Офис центр», «Сибалкотрейд», «Лидер» и «Бизнес недвижимость».