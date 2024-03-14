В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода

Омский минкульт согласовал проектную документацию на проведение реставрационных работ еще в конце 2021 года. После окончания работ объект собирались использовать как административное здание с выставочным залом. Для этого предполагалось обновить кирпичную кладку, заменить окна на ПВХ, укрепить стены и пол на участках, где началось разрушение, обновить крышу и благоустроить прилегающую территорию.