Выселят в январе. «Центр компетенций» Алексея Сокина покинет Омскую крепость

Как сообщил руководитель Центра Алексей Сокин, этот переход под областное управление будет также сопровождаться переездом. Помещения на территории «Омской крепости», которые «Центр компетенций» занимает сейчас, они освободят в 2024 году. В качестве возможных вариантов размещения рассматриваются два объекта — здание бывшего Пивзавода на Волочаевской и административное здание по адресу Петра Некрасова, 3. Но окончательное решение по этому вопросу примут в январе следующего года.