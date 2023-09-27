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Омская крепость

Выселят в январе. «Центр компетенций» Алексея Сокина покинет Омскую крепость

27 сентября 2023, 11:55
Фото: Город55
Омская крепость

В 2024 году «Центр компетенций» Сокина освободит помещения Омской крепости

Новые варианты для размещения организации уже рассматриваются и обсуждаются.

Со следующего года «Центр компетенций по вопросам городской среды» перейдет из муниципальной в собственность Омской области. Курировать работу организации будет министерство энергетики и ЖКХ.

Как сообщил руководитель Центра Алексей Сокин, этот переход под областное управление будет также сопровождаться переездом. Помещения на территории «Омской крепости», которые «Центр компетенций» занимает сейчас, они освободят в 2024 году. В качестве возможных вариантов размещения рассматриваются два объекта — здание бывшего Пивзавода на Волочаевской и административное здание по адресу Петра Некрасова, 3. Но окончательное решение по этому вопросу примут в январе следующего года.

«Пивзавод на Волочаевской — по факту просто брошенная территория, брошенное имущество. Если бы мы перешли в область, и дальше область с Росимуществом провела бы переговоры по этому объекту, то было бы интересно его развивать», — отметил Сокин.

В случае с переездом в офис на Некрасова «Центр компетенций» сможет сразу же начать работу. Размещение в здании бывшего Пивзавода, наоборот, потребует много времени и сил.

«Там есть судебное решение по реконструкции, охранные обязательства, задача по установке предметной охраны этого объекта. Очень много работы. Но мне нравятся сложные задачи, поэтому погрузиться туда и попробовать что-то сделать интересно. Хочется, чтобы на территории Пивзавода на Волочаевской потихоньку начала жизнь развиваться, чтобы там были интересные локации», — добавил директор Центра.

Напомним, что в собственность Омской области переходит только сам «Центр компетенций» и техническое оборудование. Парк «Зеленый остров», который с 2020 года находился на балансе бюджетного учреждения, а также строительная техника остаются в собственности муниципалитета.

Центр компетенций по вопросам городской среды перейдет под крыло Омской области
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#Омск#Омская крепость#Новости#Алексей Сокин#Переезд#Пивзавод#Юлия Истомина#Центр компетенций
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