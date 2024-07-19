Ремонта не было. В Омске обрушилась стена здания бывшего пивзавода на Волочаевской

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Речь идет о здании бывшего пивоваренного завода. Это случилось еще две недели назад. Об этом пишет NG55.RU со ссылкой на охранника здания. Собственника в это время не было на месте. Территория огорожена.
Сообщение о ЧП появилось вчера вечером, 18 июля. В министерстве культуры Омской области пояснили «Вести.Омск», что обрушилась стена в пристройке к пивзаводу. При этому, разумеется, это части одного исторического комплекса. Памятник истории и культуры регионального значения находится в безвозмездной аренде. Отметим, что здание построили в конце XIX века.
Начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия минкульта Омской области Олег Плющаков рассказал, что в прошлом году ведомство через суд добилось от арендаторов проведения реставрации. Решение вступило в законную силу недавно, так что теперь министерство будет контролировать работы.