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Пикник

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Октябрь
Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в 2024 году
7 октября, 06:00
Июнь
«У меня двоится в глазах». В омском парке прошла вторая встреча близнецов и двойняшек
4 июня, 06:21
Губернатор Хоценко сообщил о возвращении в Россию омича, попавшего в плен
1 июня, 09:47
Семьи в сборе. В парке «Вокруг света» соберутся родители двойняшек и тройняшек
1 июня, 06:25
Март
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
26 марта, 06:34
Ложное заявление. Омич, искавший невесту после теракта в «Крокусе», все выдумал
Девушка все это время была в Омске и более того — даже не знала о своей «свадьбе».
24 марта, 07:33

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