Семьи в сборе. В парке «Вокруг света» соберутся родители двойняшек и тройняшек

Встреча семей с двойняшками и тройняшками запланирована в парке «Вокруг света». Сбор в 16:00. Мероприятие будет проходить в формате пикника. Участникам предлагают пообщаться в приятной обстановке, взять с собой пледы, любимые вкусности и напитки.