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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

иллюстрация

Семьи в сборе. В парке «Вокруг света» соберутся родители двойняшек и тройняшек

1 июня 2024, 06:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском парке «Вокруг света» соберутся родители двойняшек и тройняшек

Омичи хотят завести новые знакомства и поделиться друг с другом знаниями, необходимыми для многодетных семей.

В прошлое воскресенье, 26 мая, отмечался Международный день близнецов. В честь этой даты в Омске организуется семейный праздник. Он состоится завтра, 2 июня.

Встреча семей с двойняшками и тройняшками запланирована в парке «Вокруг света». Сбор в 16:00. Мероприятие будет проходить в формате пикника. Участникам предлагают пообщаться в приятной обстановке, взять с собой пледы, любимые вкусности и напитки.

На встрече ждут и взрослых двойняшек и тройняшек с их родителями. Организаторы предлагают омичам обменяться опытом и завести новые интересные знакомства.

Первая встреча прошла в прошлом году в сквере Дзержинского. В этому году планируется более масштабное мероприятие, рассказали Городу55.

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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Омск#Омская область#Россия#Многодетные семьи#Развлечения#Семья#Новости#Досуг#Парк вокруг света#Встреча#Пикник
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