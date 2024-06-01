Семьи в сборе. В парке «Вокруг света» соберутся родители двойняшек и тройняшек

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
В прошлое воскресенье, 26 мая, отмечался Международный день близнецов. В честь этой даты в Омске организуется семейный праздник. Он состоится завтра, 2 июня.
Встреча семей с двойняшками и тройняшками запланирована в парке «Вокруг света». Сбор в 16:00. Мероприятие будет проходить в формате пикника. Участникам предлагают пообщаться в приятной обстановке, взять с собой пледы, любимые вкусности и напитки.
На встрече ждут и взрослых двойняшек и тройняшек с их родителями. Организаторы предлагают омичам обменяться опытом и завести новые интересные знакомства.
Первая встреча прошла в прошлом году в сквере Дзержинского. В этому году планируется более масштабное мероприятие, рассказали Городу55.