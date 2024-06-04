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Updated Сегодня, 06:27

встреча близнецов

«У меня двоится в глазах». В омском парке прошла вторая встреча близнецов и двойняшек

4 июня 2024, 06:21
Фото: Предоставлено Городу55
встреча близнецов

В Омске прошла ежегодная встреча близнецов и двойняшек

В воскресенье в парке «Вокруг света» прошла необычная встреча, посвященная Международному дню близнецов. Мамы пришли познакомиться друг с другом и обменяться опытом. В парке собрались 15 пар близнецов и двойняшек.

В воскресенье в парке «Вокруг света» состоялась необычная встреча, посвященная Международному дню близнецов. Мамы близнецов и двойняшек пришли в парк, чтобы познакомиться друг с другом и поделиться опытом. Всего в парке собрались 15 пар двойняшек, среди которых были как совсем маленькие (8 месяцев), так и уже взрослые близнецы.

«Детки с удовольствием поиграли друг с другом, познакомились с другими близнецами, после чего устроили небольшой пикник. К сожалению, днем прошел достаточно сильный дождь, поэтому полноценно расположиться с пледами на травке не получилось. Однако даже дождь не смог повлиять на исход встречи — все остались довольны, а мамы детей-близнецов постарше поделились своим опытом», — рассказала Городу55 мама одних из близнецов.
встреча близнецоввстреча близнецов
встреча близнецов
Фото: Предоставлено Городу55

Участники поделились, что прохожие очень бурно реагировали на них: они улыбались и даже делали фотографии. Один мужчина пошутил, сказав, что у него двоится в глазах.

Также на этой встрече выяснилось, что многие из нас живут совсем рядом друг с другом, хотя и не были знакомы раньше. Омички поделились, что теперь будут чаще гулять вместе.

Встреча прошла настолько удачно, что женщины решили организовать еще одну, но уже с участием аниматора, который проведет активные игры на свежем воздухе. О дате и времени встречи будет известно чуть позже.

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