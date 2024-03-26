В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Накануне в паблике Омского музыкально-педагогического колледжа опубликовали пост о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Там утверждается, что солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский — сатанист. В поддержку этого приводятся фото с концертов группы, где, как заявляет автор, Шклярский выступает в символике сатанизма.
Однако после гневных комментариев пост в официальной группе «ВКонтакте» был удален, а директор колледжа Галия Клевакина обратилась ко всем с извинениями.
«Одним из администраторов нашей группы было допущено непозволительное нарушение этических и моральных норм поведения. Сотрудник позволил себе без уведомления руководства колледжа опубликовать свое личное мнение и представить его как позицию учебного заведения. От имени администрации приносим извинения за недопустимое поведение сотрудника», — пояснила Клевакина.
Также руководство заявило, что в отношении автора поста в настоящее время проводится административное расследование. В связи с этим сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам расследования ему будет вынесено административное наказание.