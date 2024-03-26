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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

иллюстрация

В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме

26 марта 2024, 06:34
Фото: Город55
иллюстрация
В официальном паблике колледжа был опубликован пост с обвинениями, который, однако, вскоре был удален. Директор учреждения принес свои извинения.

Накануне в паблике Омского музыкально-педагогического колледжа опубликовали пост о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Там утверждается, что солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский — сатанист. В поддержку этого приводятся фото с концертов группы, где, как заявляет автор, Шклярский выступает в символике сатанизма.

скриншот удаленного постаскриншот удаленного поста
скриншот удаленного постаскриншот удаленного поста
скриншот удаленного постаскриншот удаленного поста
скриншот удаленного постаскриншот удаленного поста
скриншот удаленного постаскриншот удаленного поста
скриншот удаленного постаскриншот удаленного поста
скриншот удаленного поста
Фото: Официальное сообщество Омского музыкально-педагогического колледжа

Однако после гневных комментариев пост в официальной группе «ВКонтакте» был удален, а директор колледжа Галия Клевакина обратилась ко всем с извинениями.

«Одним из администраторов нашей группы было допущено непозволительное нарушение этических и моральных норм поведения. Сотрудник позволил себе без уведомления руководства колледжа опубликовать свое личное мнение и представить его как позицию учебного заведения. От имени администрации приносим извинения за недопустимое поведение сотрудника», — пояснила Клевакина.

Также руководство заявило, что в отношении автора поста в настоящее время проводится административное расследование. В связи с этим сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам расследования ему будет вынесено административное наказание.

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