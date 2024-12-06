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Песня

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2024
Долгожданный релиз: омская группа «5УТРА» выпустила трек с Сергеем Жуковым
«Вытри слезы и танцуй, малая… Ты лучше его новой, он скоро это узнает,» — такие строчки звучат в новом хите.
6 декабря, 05:03
Омичка сочинила текст для новой песни Ольги Бузовой «Made in Russia»
23 октября, 12:14
В омском Чкаловске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова
Экспертный совет мэрии уже одобрил проект.
22 октября, 02:05
Выйдет совсем скоро. Омская группа 5УТРА анонсировала новую летнюю песню
Основатели группы 5УТРА Никита и Анна Беляковы рассказали в своих социальных сетях, что совсем скоро выйдет их новая летняя песня, точная дата пока неизвестна.
20 июня, 12:25
Песня омской группы 5УТРА появилась в новом сезоне сериала «Универ»
Песня омской группы прозвучала в концовке одной из серий, ее отрывок исполнители опубликовали у себя в соцсетях.
20 мая, 14:30
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Хоккей был любимым видом спорта певца — омичи почтили его память необычным концертно-спортивным мероприятием.
7 апреля, 03:55
Омская музыкальная группа «5УТРА» вновь в музыкальных чартах России
На этот раз виновник торжества — трек «Не повезло», хотя и прошлая песня «Давай сбежим» не теряет популярности.
21 января, 14:55
2022
Омич несколько лет распространял «запрещенку» через соцсети и не знал об этом
Мужчина опубликовал на своей странице песню группы «ГРОТ».
8 октября 2022, 03:53

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