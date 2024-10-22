В омском Чкаловске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова

Posted 22 октября, 02:05
Published 22 октября, 02:05
Modified 22 октября, 03:59
Updated 22 октября, 03:59
В Омске готовятся увековечить память легендарного музыканта Егора Летова. Мемориальная доска в его честь появится на фасаде дома в Чкаловском посёлке, где жил лидер «Гражданской обороны». Проект уже одобрен на художественно-экспертном совете мэрии, сообщили «Вести.Омск». Табличку рассматривают как творческий «арт-объект».
Скульптор Михаил Минин, который работает над доской, рассказал, что первоначально планировалось использовать черно-белое фото Летова на снегу, с переломленным ключом в волосах в качестве отсылки к его знаменитой песне. Однако в итоге было решено использовать другое изображение, которое согласовано с родными и друзьями музыканта.
Когда именно установят мемориальную доску, пока не сообщается. Однако омичи и поклонники творчества Егора Летова с нетерпением ждут этого события.
Как ранее писал Город55, из-за бюрократических сложностей сроки открытия мемориальной таблички уже откладывали.