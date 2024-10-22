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Posted 22 октября, 02:05

Published 22 октября, 02:05

Modified 22 октября, 03:59

Updated 22 октября, 03:59

В Омске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова

В омском Чкаловске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова

22 октября 2024, 02:05
Фото: gorod55.ru

В Омске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова

Экспертный совет мэрии уже одобрил проект.

В Омске готовятся увековечить память легендарного музыканта Егора Летова. Мемориальная доска в его честь появится на фасаде дома в Чкаловском посёлке, где жил лидер «Гражданской обороны». Проект уже одобрен на художественно-экспертном совете мэрии, сообщили «Вести.Омск». Табличку рассматривают как творческий «арт-объект».

Фото: «Вести.Омск»

Скульптор Михаил Минин, который работает над доской, рассказал, что первоначально планировалось использовать черно-белое фото Летова на снегу, с переломленным ключом в волосах в качестве отсылки к его знаменитой песне. Однако в итоге было решено использовать другое изображение, которое согласовано с родными и друзьями музыканта.

Когда именно установят мемориальную доску, пока не сообщается. Однако омичи и поклонники творчества Егора Летова с нетерпением ждут этого события.

Как ранее писал Город55, из-за бюрократических сложностей сроки открытия мемориальной таблички уже откладывали.

«Застряли» в бюрократии. Открытие таблички в память о Летове в Омске откладывается
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Творчество#Новости#Егор Летов#Гражданская оборона#Песня#Арт-объект#Мемориальная доска#Михаил Минин#Установка
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