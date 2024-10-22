В омском Чкаловске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова

Скульптор Михаил Минин, который работает над доской, рассказал, что первоначально планировалось использовать черно-белое фото Летова на снегу, с переломленным ключом в волосах в качестве отсылки к его знаменитой песне. Однако в итоге было решено использовать другое изображение, которое согласовано с родными и друзьями музыканта.