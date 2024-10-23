Омичка сочинила текст для новой песни Ольги Бузовой «Made in Russia»

Автором текста для новой песни Ольги Бузовой стала омичка Елена Прощенко. Именно придуманные ей строчки звучат в клипе «Made in Russia», который набрал уже 1,2 миллиона просмотров на YouTube-канале звезды. Имя Елены появилось на стримингах и на YouTube-канале Ольги Бузовой, авторство омички также указано на странице трека на сервисе Apple Music, пишет NGS55.RU.