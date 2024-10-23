Омичка сочинила текст для новой песни Ольги Бузовой «Made in Russia»

Posted 23 октября, 12:14
Published 23 октября, 12:14
Modified 23 октября, 12:18
Updated 23 октября, 12:18
Автором текста для новой песни Ольги Бузовой стала омичка Елена Прощенко. Именно придуманные ей строчки звучат в клипе «Made in Russia», который набрал уже 1,2 миллиона просмотров на YouTube-канале звезды. Имя Елены появилось на стримингах и на YouTube-канале Ольги Бузовой, авторство омички также указано на странице трека на сервисе Apple Music, пишет NGS55.RU.
Эмоциями от сотрудничества Елена Прощенко поделилась на своей странице в запрещенной соцсети. Девушка рассказали, что всегда хотела услышать свои строчки на музыкальных площадках и по телевидению.
«Это случилось! Поем, танцуем, заказываем в караоке. Благодарю всех, кто верил», — обратилась омичка к подписчикам.
Известно, что Елена работала директором по рекламе в «Комсомольской правде», а потом решила переехать в столицу. Сейчас она работает в сфере продаж и маркетинга, но не теряет возможность заниматься творчеством.
Напомним, что недавно омские повара накормили Константина Ивлева ужином в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!».