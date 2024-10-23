gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 12:14

Published 23 октября, 12:14

Modified 23 октября, 12:18

Updated 23 октября, 12:18

Омичка сочинила текст для новой песни Ольги Бузовой «Made in Russia»

Омичка сочинила текст для новой песни Ольги Бузовой «Made in Russia»

23 октября 2024, 12:14
Фото: Клип «Made in Russia»
Клип на песню продолжает стремительно набирать просмотры в сети.

Автором текста для новой песни Ольги Бузовой стала омичка Елена Прощенко. Именно придуманные ей строчки звучат в клипе «Made in Russia», который набрал уже 1,2 миллиона просмотров на YouTube-канале звезды. Имя Елены появилось на стримингах и на YouTube-канале Ольги Бузовой, авторство омички также указано на странице трека на сервисе Apple Music, пишет NGS55.RU.

Эмоциями от сотрудничества Елена Прощенко поделилась на своей странице в запрещенной соцсети. Девушка рассказали, что всегда хотела услышать свои строчки на музыкальных площадках и по телевидению.

«Это случилось! Поем, танцуем, заказываем в караоке. Благодарю всех, кто верил», — обратилась омичка к подписчикам.

Известно, что Елена работала директором по рекламе в «Комсомольской правде», а потом решила переехать в столицу. Сейчас она работает в сфере продаж и маркетинга, но не теряет возможность заниматься творчеством.

Напомним, что недавно омские повара накормили Константина Ивлева ужином в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!».

Комики из Омска продолжили покорять шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Песня#Песни#Исполнители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика