Омская музыкальная группа «5УТРА» вновь в музыкальных чартах России

Омичи из группы «5УТРА» продолжают покорять чарт «Яндекс.Музыка» — их недавно опубликованная композиция «Не повезло» занимает в нем 83 позицию. Стоит отметить, что результат еще может измениться — трек опубликован совсем недавно, 20 января.