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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Омская музыкальная группа «5УТРА» снова попала в топ «Яндекс.Музыка»

Омская музыкальная группа «5УТРА» вновь в музыкальных чартах России

21 января 2024, 14:55
Фото: Официальная группа «5УТРА» во «ВКонтакте»

Омская музыкальная группа «5УТРА» снова попала в топ «Яндекс.Музыка»

На этот раз виновник торжества — трек «Не повезло», хотя и прошлая песня «Давай сбежим» не теряет популярности.

Омичи из группы «5УТРА» продолжают покорять чарт «Яндекс.Музыка» — их недавно опубликованная композиция «Не повезло» занимает в нем 83 позицию. Стоит отметить, что результат еще может измениться — трек опубликован совсем недавно, 20 января.

Прошлый релиз группы — песня «Давай сбежим» (Искорки), опубликованный на всех площадках, тоже держит уверенный результат — 10 место чарта «Я.Музыки» спустя полгода после релиза. Кроме того, трек попал в топы почти что 35 стран и мировой чарт Shazam.

Отметим, что группа «5УТРА» — это семейная пара омичей, Анна и Никита Беляковы. Их творчество уже насчитывает несколько дестяков синглов и два полноценных альбома.

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#Культура#Омичи#Песня#Илья Скобин#Омская#Музыкальная группа#5УТРА#Чарты России#Давай сбежим#Не повезло#Яндекс.Музыка#Чарт Я.Музыки#Мировой чарт Shazam#Семейная пара
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