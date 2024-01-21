Омская музыкальная группа «5УТРА» вновь в музыкальных чартах России

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Омичи из группы «5УТРА» продолжают покорять чарт «Яндекс.Музыка» — их недавно опубликованная композиция «Не повезло» занимает в нем 83 позицию. Стоит отметить, что результат еще может измениться — трек опубликован совсем недавно, 20 января.
Прошлый релиз группы — песня «Давай сбежим» (Искорки), опубликованный на всех площадках, тоже держит уверенный результат — 10 место чарта «Я.Музыки» спустя полгода после релиза. Кроме того, трек попал в топы почти что 35 стран и мировой чарт Shazam.
Отметим, что группа «5УТРА» — это семейная пара омичей, Анна и Никита Беляковы. Их творчество уже насчитывает несколько дестяков синглов и два полноценных альбома.