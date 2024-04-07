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Posted Вчера, 03:55

Published Вчера, 03:55

Modified Вчера, 04:11

Updated Вчера, 04:11

Скриншот опубликованного видео

«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова

7 апреля 2024, 03:55
Фото: Министерство спорта Омской области
Скриншот опубликованного видео

Омичи провели товарищеский хоккейный матч в память о Юрии Шатунове

Хоккей был любимым видом спорта певца — омичи почтили его память необычным концертно-спортивным мероприятием.

В Министерстве спорта Омской области поделились видео товарищеского хоккейного матча в память о Юрии Шатунове: память певца 23 марта почтили неравнодушные горожане и именитые хоккейные команды «Седая ночь» и «Белые розы» — на арене ледового дворца сошлись воспитанники спортивной хоккейной школы имени Евгения Шастина. Кстати, счет встречи 3:3.

Одна из организаторов матча, Татьяна Бирюкова, рассказала, что такой формат мероприятия — новинка:

«Мы ранее проводили мероприятия, вечера памяти, посвященные Юрию Шатунову, и нам в какой-то момент захотелось новизны, чего-то нового. И мы решили, что если Юрий шатунов очень любил этот вид спорта — хоккей, то почему бы не сделать какое-то общее мероприятие — и спортивное и концертное» — по словам Татьяны, желание чего-то нового и побудило провести необычный матч.

Юные хоккеисты отыграли два периода по 15 минут — каждый участник получил небольшие памятные призы, а после команды устроили флэшмоб под песню «Седая ночь». Идею присвоить командам названия песен организаторы объяснили их огромной популярностью.

Напомним, в другой омской хоккейной школе продолжается подготовка к новым матчам: академия «Авангард» заинтересована в опытном фельдшере для сопровождения команды.

В академии «Авангард» ищут фельдшера для сопровождения воспитанников на матчах
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#Общество#Видео#Хоккей#Омск#Флэшмоб#Мероприятие#Горожане#Новости#Песня#Память#Юрий Шатунов#Евгений Шастин#Товарищеский матч#Илья Скобин
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