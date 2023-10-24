На улицы Омска вышло почти 300 единиц техники разгребать последствия снегопада

В Омске за минувшие сутки для борьбы с гололедом использовали 702 тонны песко-соляной смеси. На уборку последствий снегопада вышли 219 человек и 290 единиц техники. Подробности сегодня, 24 октября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.