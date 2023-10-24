На улицы Омска вышло почти 300 единиц техники разгребать последствия снегопада

Posted 24 октября, 07:51
Published 24 октября, 07:51
Modified 24 октября, 07:53
Updated 24 октября, 07:53
В Омске за минувшие сутки для борьбы с гололедом использовали 702 тонны песко-соляной смеси. На уборку последствий снегопада вышли 219 человек и 290 единиц техники. Подробности сегодня, 24 октября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Рабочим Управления дорожного хозяйства и благоустройства необходимо не только своевременно прометать и посыпать улицы и тротуары песко-соляной смесью, но и откачивать воду, образовавшуюся из-за таяния снега на некоторых участках. За прошедшие сутки с городских улиц убрано 660 кубометров воды, для борьбы с гололедом использовано 702 тонны реагентов», — сообщил градоначальник.
Ранее в Обь-Иртышском УГМС рассказали, что осадки в виде дождя и снега в регионе продолжатся в течение недели.