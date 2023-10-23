Зима «прогнала» бабье лето. Синоптики рассказали, когда в Омской области ляжет снег

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, сколько зимних осадков выпало в Омской области в последние дни. По информации синоптиков, снег в регионе, как правило, появляется во второй половине октября. Это норма для климатического пояса, в котором находится регион.
«Наибольшее количество осадков за прошедшую ночь восемь мм выпало в Любимовке, что составляет почти декадную норму осадков, в Омске — шесть мм, около половины декадной нормы (46%). В некоторых районах наблюдаются отложения мокрого снега и гололеда диаметром один-четыре мм, на дорогах образовалась гололедица. Повсеместно установился временный снежный покров до трех см», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
На выходных и в начале новой рабочей неделе в Омской области наблюдались осадки разной интенсивности: то снег, то дождь, то мокрый снег. По прогнозам специалистов, снежный покров ляжет в регионе в конце октября или в первой половине ноября.
В ближайшие семь дней характер погоды не изменится. Местным жителям нужно быть готовыми к сильному ветру до 15-20 м/с, гололеду, вероятному дождю и снегу.
Ночью температура может опускаться до -2… -7 градусов. В светлое время суток столбик термометра будет показывать -1… +4. В воскресенье, 25 октября, возможно «потепление» до +9 градусов, но в целом в регионе будет с каждым днем только холодать. Можно сказать, что снег официально «прогнал» бабье лето из Омской области.