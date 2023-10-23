Зима «прогнала» бабье лето. Синоптики рассказали, когда в Омской области ляжет снег

Ночью температура может опускаться до -2… -7 градусов. В светлое время суток столбик термометра будет показывать -1… +4. В воскресенье, 25 октября, возможно «потепление» до +9 градусов, но в целом в регионе будет с каждым днем только холодать. Можно сказать, что снег официально «прогнал» бабье лето из Омской области.