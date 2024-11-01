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Педагогический университет

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Ноябрь
ОмГПУ получил предостережение от Рособрнадзора за недопустимые нарушения
1 ноября, 13:28
Июль
«Не заинтересованы в выпускниках!». Омичи пожаловались на нехватку «бюджета» в вузах
15 июля, 12:40
Май
Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета
18 мая, 04:22
Апрель
Стало известно, кто будет претендовать на пост ректора ОмГПУ
19 апреля, 10:30
Март
Ушел жизни бывший ректор омского педуниверситета Константин Чуркин
7 марта, 05:55
Февраль
В ОмГПУ начали принимать документы кандидатов на должность ректора
22 февраля, 12:29

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