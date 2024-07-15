«Не заинтересованы в выпускниках!». Омичи пожаловались на нехватку «бюджета» в вузах

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В разгар приемной кампании в редакцию Города55 обратился выпускник одной из омских школ. Абитуриент пожаловался на маленькое количество бюджетных мест в вузах Омска, в частности, университете им. Ф. М. Достоевского. Кроме того, по словам молодого человека, большую часть мест занимают льготники, отчего поступить становится еще сложнее.
«Наш город не заинтересован в выпускниках! В Омске так много льготников, что неизвестно, где учиться обычным людям? Например, в ОмГУ им. Достоевского мало бюджета на IT направления. 10 бюджетных мест — это, что за число для такого мегаполиса? Все места заняты льготой, целевиками. Где учиться выпускникам наших школ? У меня 232 балла, пришлось подавать документы в другие вузы и города» — поделился омич.
Напомним, что приемная кампания в российских вузах проходит с 20 июня по 25 июля. 27 июля на сайтах образовательных учреждений появятся списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.