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Омские абитуриенты пожаловались на нехватку бюджетных мест в вузах

«Не заинтересованы в выпускниках!». Омичи пожаловались на нехватку «бюджета» в вузах

15 июля 2024, 12:40
Фото: 1MI

Омские абитуриенты пожаловались на нехватку бюджетных мест в вузах

Омские абитуриенты пожаловались на маленькое количество бюджетных мест в вузах города, по словам выпускников, из-за этого приходится подавать документы в другие города.

В разгар приемной кампании в редакцию Города55 обратился выпускник одной из омских школ. Абитуриент пожаловался на маленькое количество бюджетных мест в вузах Омска, в частности, университете им. Ф. М. Достоевского. Кроме того, по словам молодого человека, большую часть мест занимают льготники, отчего поступить становится еще сложнее.

«Наш город не заинтересован в выпускниках! В Омске так много льготников, что неизвестно, где учиться обычным людям? Например, в ОмГУ им. Достоевского мало бюджета на IT направления. 10 бюджетных мест — это, что за число для такого мегаполиса? Все места заняты льготой, целевиками. Где учиться выпускникам наших школ? У меня 232 балла, пришлось подавать документы в другие вузы и города» — поделился омич.

Напомним, что приемная кампания в российских вузах проходит с 20 июня по 25 июля. 27 июля на сайтах образовательных учреждений появятся списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению.

Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
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