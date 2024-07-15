«Не заинтересованы в выпускниках!». Омичи пожаловались на нехватку «бюджета» в вузах

В разгар приемной кампании в редакцию Города55 обратился выпускник одной из омских школ. Абитуриент пожаловался на маленькое количество бюджетных мест в вузах Омска, в частности, университете им. Ф. М. Достоевского. Кроме того, по словам молодого человека, большую часть мест занимают льготники, отчего поступить становится еще сложнее.