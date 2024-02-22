В ОмГПУ начали принимать документы кандидатов на должность ректора

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
О начале приема документов от кандидатов сообщили на сайте университета. Комиссию по выборам ректора собрали на заседании ученого совета ОмГПУ.
Документы в комиссию необходимо подать до 11 марта, а если быть точнее — до 16:00. После этого времени прием будет невозможен. Кандидатов ждут по адресу набережная им. Тухачевского, 14, кабинет 241.
В этот же промежуток времени, с 22 февраля по 11 марта, коллективам структурных подразделений университета нужно провести общие собрания и выдвинуть кандидатов на должность ректора, а также предоставить в комиссию протоколы общих собраний.
Напомним, что с апреля прошлого года исполняющей обязанности ректора ОмГПУ была Наталья Макарова