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В ОмГПУ объявили о скорых выборах ректора

В ОмГПУ начали принимать документы кандидатов на должность ректора

22 февраля 2024, 12:29
Фото: 1MI

В ОмГПУ объявили о скорых выборах ректора

Регистрация кандидатов открылась сегодня, предоставить документы в комиссию необходимо до 11 марта.

О начале приема документов от кандидатов сообщили на сайте университета. Комиссию по выборам ректора собрали на заседании ученого совета ОмГПУ.

Документы в комиссию необходимо подать до 11 марта, а если быть точнее — до 16:00. После этого времени прием будет невозможен. Кандидатов ждут по адресу набережная им. Тухачевского, 14, кабинет 241.

В этот же промежуток времени, с 22 февраля по 11 марта, коллективам структурных подразделений университета нужно провести общие собрания и выдвинуть кандидатов на должность ректора, а также предоставить в комиссию протоколы общих собраний.

Напомним, что с апреля прошлого года исполняющей обязанности ректора ОмГПУ была Наталья Макарова

Наталья Макарова стала исполняющим обязанности ректора ОмГПУ
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#Омск#Университет#Выборы#Педагог#Новости#Ректор#Университеты#Анастасия Баянова#Педагогический университет
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