Стало известно, кто будет претендовать на пост ректора ОмГПУ

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Стали известны имена кандидатов на пост ректора Омского педагогического университета, их утвердила аттестационная комиссия министерства просвещения РФ.
На должность будет претендовать Наталья Макарова — ныне исполняющая обязанности ректора, доктор педагогических наук. Ее кандидатуру выдвинули институт дополнительного образования, факультет естественнонаучного образования, факультет иностранных языков и другие, а также кафедры педагогики, психологии, иностранных языков, физического воспитания, общей и педагогической психологии и практической психологии.
Еще один кандидат — Наталья Федяева. Доктор филологических наук, доцент и исполняющая обязанности декана филологического факультета, заведующий кафедрой русского языка и лингводидактики. Кандидатуру Федяевой выдвинула кафедра русского языка и лингводидактики, кафедра литературы и культурологии.
Также в выборах примет участие Елена Черненко — кандидат исторических наук, доцент, проректор по учебной работе, декан факультета истории, философии и права, именно этот факультет и выдвинут ее кандидатуру.