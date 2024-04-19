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Стали известны имена кандидатов, которые поборются за должность ректора ОмГПУ

Стало известно, кто будет претендовать на пост ректора ОмГПУ

19 апреля 2024, 10:30
Фото: 1MI

Стали известны имена кандидатов, которые поборются за должность ректора ОмГПУ

Комиссия минпросвещения России аттестовала трех кандидатов для участия в выборах на должность ректора педагогического университета.

Стали известны имена кандидатов на пост ректора Омского педагогического университета, их утвердила аттестационная комиссия министерства просвещения РФ.

На должность будет претендовать Наталья Макарова — ныне исполняющая обязанности ректора, доктор педагогических наук. Ее кандидатуру выдвинули институт дополнительного образования, факультет естественнонаучного образования, факультет иностранных языков и другие, а также кафедры педагогики, психологии, иностранных языков, физического воспитания, общей и педагогической психологии и практической психологии.

Еще один кандидат — Наталья Федяева. Доктор филологических наук, доцент и исполняющая обязанности декана филологического факультета, заведующий кафедрой русского языка и лингводидактики. Кандидатуру Федяевой выдвинула кафедра русского языка и лингводидактики, кафедра литературы и культурологии.

Также в выборах примет участие Елена Черненко — кандидат исторических наук, доцент, проректор по учебной работе, декан факультета истории, философии и права, именно этот факультет и выдвинут ее кандидатуру.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Университет#Новости#Ректор#ОмГПУ#Ректор ВУЗа#Университеты#Педагогический университет
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