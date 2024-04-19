Стало известно, кто будет претендовать на пост ректора ОмГПУ

На должность будет претендовать Наталья Макарова — ныне исполняющая обязанности ректора, доктор педагогических наук. Ее кандидатуру выдвинули институт дополнительного образования, факультет естественнонаучного образования, факультет иностранных языков и другие, а также кафедры педагогики, психологии, иностранных языков, физического воспитания, общей и педагогической психологии и практической психологии.