ОмГПУ получил предостережение от Рособрнадзора за недопустимые нарушения

Posted 1 ноября, 13:28
Published 1 ноября, 13:28
Modified 1 ноября, 13:32
Updated 1 ноября, 13:32
Рособрнадзор объявил предостережения 23 российским вузам, в список нарушителей попал и омский педагогический университет.
В ОмГПУ обнаружили нарушение обязательных требований в части обеспечения полноты, достоверности и актуальности информации, вносимой в Федеральный реестр документов об образовании. За исправлением ситуации проследят сотрудники Рособрнадзора.
Напомним, что в начале недели студент омского университета напал на преподавателя с перцовым баллончиком. Поводом такого поведения стал провал на экзамене. Региональный следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело, за его расследованием проследит глава СК России Александр Бастрыкин.