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Posted 1 ноября, 13:28

Published 1 ноября, 13:28

Modified 1 ноября, 13:32

Updated 1 ноября, 13:32

Иллюстрация

ОмГПУ получил предостережение от Рособрнадзора за недопустимые нарушения

1 ноября 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
В омском университете выявили нарушения в части достоверности сведений, вносимых в реестр документов об образовании.

Рособрнадзор объявил предостережения 23 российским вузам, в список нарушителей попал и омский педагогический университет.

В ОмГПУ обнаружили нарушение обязательных требований в части обеспечения полноты, достоверности и актуальности информации, вносимой в Федеральный реестр документов об образовании. За исправлением ситуации проследят сотрудники Рособрнадзора.

Напомним, что в начале недели студент омского университета напал на преподавателя с перцовым баллончиком. Поводом такого поведения стал провал на экзамене. Региональный следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело, за его расследованием проследит глава СК России Александр Бастрыкин.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Университет#Новости#Университеты#Педагогический университет
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