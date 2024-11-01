ОмГПУ получил предостережение от Рособрнадзора за недопустимые нарушения

Напомним, что в начале недели студент омского университета напал на преподавателя с перцовым баллончиком. Поводом такого поведения стал провал на экзамене. Региональный следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело, за его расследованием проследит глава СК России Александр Бастрыкин.