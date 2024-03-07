Ушел жизни бывший ректор омского педуниверситета Константин Чуркин

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Сегодня, 7 марта, ушел из жизни бывший ректор Омского педагогического университета Константин Чуркин. Он руководил вузом в течение 20 лет, являлся профессором кафедры отечественной истории.
«Это большая утрата для родных и близких, Омского педагогического университета и всего исторического и педагогического сообщества. Он был легендой университета, очень мудрым преподавателем и грамотным руководителем, который 20 лет возглавлял вуз», — написал в своем телеграм-канале министр образования региона Иван Кротт.
Константин Чуркин также преподавал в школе № 38 и в Омском речном училище. С 1990 по 2010 годы занимал должность ректора ОмГПУ. В последние годы Константин Чуркин преподавал на кафедре отечественной истории и занимался организацией музея университета.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и коллегам Константина Чуркина.