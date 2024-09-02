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Павильон

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Сентябрь
В здании-галерее в центре Омска откроются заведения общепита
2 сентября, 15:14
Июль
В Омске через суд попробуют забрать у «Кедра» «новые» участки в парке 30-летия ВЛКСМ
11 июля, 03:56
Июнь
Конкуренты? На окраине Омска кто-то поджег киоск с фруктами
Местные жители говорят, что часто приходили на эту точку.
19 июня, 13:45
Апрель
Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня
29 апреля, 14:00
Мешает пройти к пляжу: омичи пожаловались на новый павильон возле «Хуторка»
27 апреля, 05:22
Декабрь 2023
А законно ли? Омичи пожаловались на павильон, мешающий обзору водителей на дороге
Он находится пересечении улиц Куйбышева и Масленникова.
19 декабря 2023, 13:42

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