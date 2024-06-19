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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Конкуренты? На окраине Омска кто-то поджег киоск с фруктами

19 июня 2024, 13:45

На окраине Омска кто-то поджег киоск с фруктами

Местные жители говорят, что часто приходили на эту точку.

Сегодня, 19 июня, на окраине областного центра произошел пожар. Огонь охватил торговый павильон с фруктами и овощами. Очевидцы рассказали об этом через паблик «Инцидент Омск».

Точка находится в районе ДК «Звездный» по улице 22 Апреля. Сообщается, что киоск загорелся утром. Омичи отмечают, что этот павильон пользовался популярностью у местных жителей. Однако в соцсетях люди также говорят, что там обманывали покупателей.

Огонь уничтожил лотки с товаром и коснулся стены магазина, который размещен рядом. По мнению омичей, пожар кто-то устроил, вероятно, этот киоск мог кому-то «помешать».

Ранее Город55 писал о возгорании фуры в Омске. Пожар случился сегодня. Машина была с грузом, который также повредил огонь. Подробности — в материале по ссылке ниже.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Магазин#Новости#Киоск#Павильон
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