Конкуренты? На окраине Омска кто-то поджег киоск с фруктами

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Сегодня, 19 июня, на окраине областного центра произошел пожар. Огонь охватил торговый павильон с фруктами и овощами. Очевидцы рассказали об этом через паблик «Инцидент Омск».
Точка находится в районе ДК «Звездный» по улице 22 Апреля. Сообщается, что киоск загорелся утром. Омичи отмечают, что этот павильон пользовался популярностью у местных жителей. Однако в соцсетях люди также говорят, что там обманывали покупателей.
Огонь уничтожил лотки с товаром и коснулся стены магазина, который размещен рядом. По мнению омичей, пожар кто-то устроил, вероятно, этот киоск мог кому-то «помешать».
Ранее Город55 писал о возгорании фуры в Омске. Пожар случился сегодня. Машина была с грузом, который также повредил огонь. Подробности — в материале по ссылке ниже.