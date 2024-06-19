Конкуренты? На окраине Омска кто-то поджег киоск с фруктами

Точка находится в районе ДК «Звездный» по улице 22 Апреля. Сообщается, что киоск загорелся утром. Омичи отмечают, что этот павильон пользовался популярностью у местных жителей. Однако в соцсетях люди также говорят, что там обманывали покупателей.