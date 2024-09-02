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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В центре Омска откроются новые заведения общепита

В здании-галерее в центре Омска откроются заведения общепита

2 сентября 2024, 15:14
Фото: gorod55.ru

В центре Омска откроются новые заведения общепита

В новом здании на Бударина активно сдают в аренду помещения.

Городу55 стало известно, что откроют в новом одноэтажном здании-галерее на Бударина. Помещение будут сдавать под несколько точек общепита, в том числе бистро, рассказали нам арендодатели. Сейчас строители проводят там работы. Некоторые арендаторы готовы завозить оборудование, часть площадей уже сдана.

Сейчас там свободны еще некоторые помещения площадью от 40 до 120 квадратных метров. Их предлагают сдать в аренду. Стоимость за квадратный метр не сообщили.

Отметим, что по соседству находятся заведения «Одно вино», «Скуратов», «Дворик», «Люклер» и другие. Все они располагаются на Камергерском переулке, который, напомним, недавно выставили на продажу. Информация об этом появилась на сайте торговой площадки «Российский аукционный дом». Компанию ООО «Атриум», которой принадлежит модное пространство, выставили на торги. Начальная цена составила 350 млн рублей.

Несмотря на это, все заведения в Камергерском продолжат работу в обычном режиме. Для посетителей ничего не поменяется.

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#Ольга Скворцова#Бизнес#Строительство#Аренда#Застройщик#Общепит#Галерея#Павильон
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