В здании-галерее в центре Омска откроются заведения общепита

Отметим, что по соседству находятся заведения «Одно вино», «Скуратов», «Дворик», «Люклер» и другие. Все они располагаются на Камергерском переулке, который, напомним, недавно выставили на продажу. Информация об этом появилась на сайте торговой площадки «Российский аукционный дом». Компанию ООО «Атриум», которой принадлежит модное пространство, выставили на торги. Начальная цена составила 350 млн рублей.