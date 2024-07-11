В Омске через суд попробуют забрать у «Кедра» «новые» участки в парке 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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В региональной прокуратуре рассказали, что в 2001 году предприниматель получил в аренду участок у главного входа в парк площадью 175 квадратных метров. На этом участке планировалось построить временное сооружение — павильон для бильярда с залом кафе.
Однако после установки павильона с летней верандой бизнесмен незаконно зарегистрировал право собственности на этот объект как на недвижимость. Это позволило ему приобрести без торгов участок площадью 600 квадратных метров, на котором располагались павильон с бильярдным залом и кафе. Теперь все эти объекты принадлежат компании «Кедр».
Поскольку земельный участок расположен в парковой зоне, он относится к землям общего пользования. Это означает, что его нельзя приватизировать и передать в частную собственность без проведения торгов.
В результате проверки прокуратура обратилась в суд с иском о необходимости изъять земельный участок, расположенный в парковой зоне, у компании «Кедр».