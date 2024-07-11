В Омске через суд попробуют забрать у «Кедра» «новые» участки в парке 30-летия ВЛКСМ

Однако после установки павильона с летней верандой бизнесмен незаконно зарегистрировал право собственности на этот объект как на недвижимость. Это позволило ему приобрести без торгов участок площадью 600 квадратных метров, на котором располагались павильон с бильярдным залом и кафе. Теперь все эти объекты принадлежат компании «Кедр».