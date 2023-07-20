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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

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«Авангард» проведет открытую тренировку для омских болельщиков

20 июля 2023, 11:03
Фото: ХК Авангард
После окончания тренировки главный тренер команды Михаил Кравец ответит на вопросы журналистов.

Омский «Авангард» в ближайший понедельник, 24 июля, проведет открытую тренировку. Хоккеисты выйдут на лед в 10:30, двери G-Drive Арены будут открыты для болельщиков с 9:30 — вход через павильон R.

Как сообщили в социальных сетях клуба, главный тренер команды Михаил Кравец по окончанию тренировки ответит на вопросы журналистов.

Сегодня хоккеисты провели первую тренировку в «предсезонке». Кравец рассказал о подготовке игроков к предстоящему турниру в Сочи.

«Сейчас ребятам нужно входить в форму, возвращаться к катанию, к работе с шайбой. Поэтому первые четыре дня мы набираем объем, чтобы общая выносливость у ребят возвращалась. Затем начнем работу над тактикой, отработаем большинство, меньшинство», — поделился главный тренер.

Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» подписал контракт сроком на один год с вратарем Илье Проскуряковым. У 36-летнего голкипера за спиной более 400 матчей в Континентальной хоккейной лиге.

Омский «Авангард» заключил контракт с 36-летний вратарем Ильей Проскуряковым
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#Евгений Игишев#ХК Авангард#Авангард#Авангард хоккей#Спорт#Тренировка#Открытая тренировка#Омск#Омская область
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