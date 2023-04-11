Болельщиков «Авангарда» зовут на встречу с хоккеистами в честь окончания сезона

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
В пресс-службе омского «Авангарда» объявили дату торжественного закрытия сезона 2022/2023. Мероприятия состоятся на G-Drive Арене завтра, 12 апреля, в 18:30 часов.
Для болельщиков приготовили развлекательную программу: мастер-шоу на льду, конкурсы с призами, ряд активностей. Вдобавок к этому омичи получат возможность пообщаться с любимыми хоккеистами «Авангарда».
Владельцы абонементов получат возможность первыми взять автографы хоккеистов.
В клубе подчеркивают, что встреча с болельщиками будет свободной, покупать билет на нее не требуется.
Ранее Город55 сообщал об итогах последнего для «Авангарда» матча в плей-офф. Команда уступила «Ак Барсу» на казанском льду.