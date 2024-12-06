gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Оператор

Выбрать дату
2024
На окраинах Омска и в садовых товариществах оператор Т2 усилил сеть 4G
6 декабря, 05:25
«Жизнь наладилась и без заводов». Почему омичи не идут на оборонные предприятия
20 сентября, 05:13
Профилактика и плановые работы. Жителям Омской области на неделю отключат ТВ
7 июля, 04:03
Спецпроект
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Город55 сравнил уровень оплаты труда на оборонных предприятиях и в организациях, занятых выпуском гражданской продукции.
2023
Легко не отделаются. Утечкой данных клиентов МТС займется следственный комитет
17 ноября 2023, 13:19
Салоны операторов связи закрывались в Омске чаще, чем в других городах страны
28 марта 2023, 07:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика