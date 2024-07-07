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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

иллюстрация

Профилактика и плановые работы. Жителям Омской области на неделю отключат ТВ

7 июля 2024, 04:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителей Омской области предупредили о целой неделе перебоев в телерадиовещании

Государственный оператор радио и телевещания — «РТРС» сообщил о возобновлении плановых работ на станциях-ретрансляторах: с 8 по 14 июля сигнал радио и ТВ может идти с перебоями.

Соответствующая информация появилась на сайте компании-оператора передающих сетей страны. Как отмечается, отключения затронут Ачаирский, Калачинский, Новотроицкий и Большеуковский пункты вещания. Кроме того, запланированы работы на ретрансляционных станциях в селах Крестики и Неверовка.

Также запланировано обслуживание радиовещательного оборудования: уже в понедельник в Омске могут быть недоступны радиостанции «Вести», «Маяк» и «Радио России». С более подробным расписание техработ и профилактики можно ознакомиться ниже:

График отключения ТВ и радиосигнала (время указано по Москве)График отключения ТВ и радиосигнала (время указано по Москве)
График отключения ТВ и радиосигнала (время указано по Москве)
Фото: Интернет-портал смотрицифру.рф

Также, оператор вещания отметил, что сроки работ могут «сдвинуться» или быть отменены из-за неподходящих метеоусловий. Кроме того, напомним: РТРС-1 и РТРС-2 — мультиплексы телеканалов. Как правило, первый мультиплекс включает в себя «кнопки» каналов с 1 по 10 («Первый», «Россия» «НТВ»), а второй объединяет каналы с 11 по 20 («Домашний», «Пятница», «Звезда» и др.).

Поставят на «паузу». Жителям Омской области отключат телевидение
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Новости#Радио#Оператор#Телевидение#Вещание#РТРС#Технические работы#Плановые работы
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