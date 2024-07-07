Профилактика и плановые работы. Жителям Омской области на неделю отключат ТВ

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Соответствующая информация появилась на сайте компании-оператора передающих сетей страны. Как отмечается, отключения затронут Ачаирский, Калачинский, Новотроицкий и Большеуковский пункты вещания. Кроме того, запланированы работы на ретрансляционных станциях в селах Крестики и Неверовка.
Также запланировано обслуживание радиовещательного оборудования: уже в понедельник в Омске могут быть недоступны радиостанции «Вести», «Маяк» и «Радио России». С более подробным расписание техработ и профилактики можно ознакомиться ниже:
Также, оператор вещания отметил, что сроки работ могут «сдвинуться» или быть отменены из-за неподходящих метеоусловий. Кроме того, напомним: РТРС-1 и РТРС-2 — мультиплексы телеканалов. Как правило, первый мультиплекс включает в себя «кнопки» каналов с 1 по 10 («Первый», «Россия» «НТВ»), а второй объединяет каналы с 11 по 20 («Домашний», «Пятница», «Звезда» и др.).