Профилактика и плановые работы. Жителям Омской области на неделю отключат ТВ

Также, оператор вещания отметил, что сроки работ могут «сдвинуться» или быть отменены из-за неподходящих метеоусловий. Кроме того, напомним: РТРС-1 и РТРС-2 — мультиплексы телеканалов. Как правило, первый мультиплекс включает в себя «кнопки» каналов с 1 по 10 («Первый», «Россия» «НТВ»), а второй объединяет каналы с 11 по 20 («Домашний», «Пятница», «Звезда» и др.).