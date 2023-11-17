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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Следственный комитет заинтересовался утечкой данных клиентов компании МТС

Легко не отделаются. Утечкой данных клиентов МТС займется следственный комитет

17 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI

Следственный комитет заинтересовался утечкой данных клиентов компании МТС

Уже начата доследственная проверка.

Следственный комитет разберется в обстоятельствах произошедшего. По факту незаконных действий сотрудников одного из крупнейших операторов сотовой связи проходит проверка.

«Следственное управление начало доследственную проверку по информации из СМИ», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, что сегодня в соцсетях начала распространяться информация о том, что работники компании публикуют личные данные клиентов в открытом телеграм-канале и оскорбляют их. В МТС намерены привлечь к ответственности виновных сотрудников.

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#Омск#Омская область#Нарушения#Наказание#Нарушение#Новости#Сотовые операторы#Сотовая связь#Оператор#МТС#Анастасия Баянова
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