Легко не отделаются. Утечкой данных клиентов МТС займется следственный комитет

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Следственный комитет разберется в обстоятельствах произошедшего. По факту незаконных действий сотрудников одного из крупнейших операторов сотовой связи проходит проверка.
«Следственное управление начало доследственную проверку по информации из СМИ», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.
Напомним, что сегодня в соцсетях начала распространяться информация о том, что работники компании публикуют личные данные клиентов в открытом телеграм-канале и оскорбляют их. В МТС намерены привлечь к ответственности виновных сотрудников.